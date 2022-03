Sigur e Messi?! Starul argentinian, lider în Europa într-un clasament neașteptat! Ce a reușit după meciul cu Bordeaux 

Liderul din Franța s-a impus în meciul de pe teren propriu cu ultima clasată, sub privirile suporterilor care i-au huiduit pe Neymar și Leo Messi pe durata întregii partide. Cei doi sud-americani au fost huiduiți de fani după eliminarea rușinoasă din Champions League cu Real Madrid, brazilianul și argentinianul fiind considerați printre principalii vinovați.

Scorul a fost deschis de Kylian Mbappe, din pasa lui Wijnaldum, în minutul 24, în timp ce Neymar a dublat avantajul din pasa lui Hakimi, în minutul 52. Tabela a fost închisă de Paredes, în minutul 61, după un atac frumos al echipei lui Pochettino.

Fotbalistul argentinian nu a reușit să își treacă numele în dreptul maractorilor sau să paseze decisiv, însă a fost implicat direct în toate cele trei goluri marcate de PSG. Messi a fost aproape să înscrie în minutul 87, cu un șut cu stânga din afara careului, însă balonul s-a lovit de bară.

Bara din meciul cu Bordeaux i-a adus lui Messi un record negativ și neașteptat în același timp. Jucătorul transferat în vară este fotbalistul care a trimis balonul în bară de cele mai multe ori în acest sezon, de opt ori. Niciun alt fotbalist din primele cinci ligi ale Europei nu a atins astfel de cifre, informează Goal.

No player in Europe's top five leagues has hit the woodwork as many times as Lionel Messi (8) this season ???? pic.twitter.com/ulZVnYjkeY