Talismanul lui PSG nu e Mbappe, Neymar sau Di Maria, ci un fotbalist necunoscut adus in aceasta vara

Jucatorul providential al lui Thomas Tuchel este un senegalez de 30 de ani.

Senegalezul Idrissa Gana Gueye a fost transferat in aceasta vara de PSG, dupa ce mai evoluase la Diambars (2007-2008), Lille (2008-2015), Aston Villa (2015-2016) si Everton (2016-2019). In cele 6 meciuri in care a evoluat Gueye in acest sezon, PSG a inregistrat 6 victorii (4-0 Toulouse / 2-0 Metz / 1-0 Strasbourg / 3-0 Real Madrid / 1-0 Lyon / 1-0 Bordeaux), a marcat de 12 ori si nu a primit niciun gol.

Privit cu neincredere in vara, cand a fost de PSG pentru 30 de milioane de euro, pentru ca are 30 de ani si se bate pe post cu Marco Verratti, Ander Herrera sau Leandro Paredes, Gueye nu straluceste ca Mbappe, Neymar, Di Maria sau Cavani, dar este o piese defensiva esentiala pentru formatia pariziana, care si-a propus sa castige al saptelea titlul de campioana in Ligue 1 in ultimele 8 sezoane, a cincea Cupa a Frantei consecutiva si sa ajunga cel putin pana in semifinalele Champions League.