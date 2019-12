Reactia lui Klopp dupa ce Messi a castigat Balonul de Aur in fata lui van Dijk: "Voteaza jurnalistii, nu?" 

Virgil van Dijk, fundasul lui Liverpool, s-a clasat pe locul secund, insa a fost foarte aproape ca punctaj de Messi. Argentinianul a obtinut 686 de puncte, in timp ce olandezul a primit 679 de voturi de la jurnalistii din intreaga lume.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit la o conferinta de presa despre Balonul de Aur si de ce considera ca van Dijk l-ar fi meritat in detrimentul lui Messi.

"Voteaza jurnalistii, nu? Lionel Messi, dupa cum am spus-o deja de 500.000 de ori, este cel mai bun jucator pe care l-am vazut in viata mea. L-a castigat pe merit de 6 ori si Cristiano de 5, insa, nu imi pot aminti un sezon mai impresionat facut de un fundas. Cred ca ar fi fost corect si daca l-ar fi castigat Virgil van Dijk. Am auzit ca a fost destul de strans", a declarat Jurgen Klopp la conferinta de presa.

Klopp on ballon d'Or: “The decisions are made by journalists, right? I see it slightly different. Lionel Messi is probably best player I have seen in my life. But the last season I can not remember a more impressive season by a defender ever (than Virgil Van Dijk)”