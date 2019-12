GENIAL! Povestea lui Drogba despre prima intalnire cu Mbappe: "A fost dupa Chelsea - Barcelona". I-a indeplinit visul francezului pe scena de la Balonul de Aur

Didier Drogba este prezentatorul galei Balonul de Aur 2019. La inceputul galei, pe scena au fost invitati castigatorii de anul trecut, printre care s-a aflat si Kylian Mbappe, cel care a castigat Trofeul Kopa.

Drogba a inceput sa povesteasca o intamplare petrecuta in urma cu 10 ani, dupa meciul dintre Chelsea si Barcelona, care il are ca personaj principal pe francez.

"In urma cu 10 ani, dupa meciul Chelsea-Barcelona, un copil a venit la mine si a vrut sa facem o poza. In acea zi am spus nu, din cauza deciziilor proaste arbitrilor din acel meci. Am aflat ca acel copil era Kylian Mbappe. Vreau sa ma revansez acum", a spus Didier Drogba.

Drogba a cerut sa i se aduca telefonul, i-a rugat pe cei prezenti in sala sa se ridice si l-a invitat pe Mbappe la un selfie.