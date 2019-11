Meciuri de GALA in semifinalele Supercupei Spaniei! S-ar putea disputa doua "El Clasico" in mai putin de o luna! Cand au loc partidele

Supercupa Spaniei se va juca in Arabia Saudita.

Arabia Saudita ar putea asista la un "El Clasico". Barcelona si Real Madrid s-ar putea in finala Supercupei Spaniei, daca trec de semifinale.

Barcelona o va intalani pe Atletico Madrid, in timp ce Real Madrid va juca cu Valencia pentru un loc in finala care are loc pe 12 ianuarie. Noul format al Supercupei, obliga ca etapa din La Liga care urma sa se joace in perioada aceea sa se amane.

Semifinala dintre Real Madrid si Valencia va avea loc in data de 8 ianuarie, in timp ce Barcelona si Atletico se intalnesc pe 9 ianuarie.

Barcelona a intrat in competitie datorita titlului de campioana in La Liga, in timp ce Valencia vine ca si castigatoare a Cupei. Atletico a intrat in semifinaliste pentru ca s-a clasat pe locul 2, in timp ce Real s-a calificat datorita faptului ca Barcelona a fost finalista in Cupa si campioana, din postura de ocupanta locului 3.