Maxim l-a impresionat peste masura pe Marius Sumudica: "Pentru mine a insemnat enorm! ENORM!"

Marius Sumudica l-a adus la Gaziantep in aceasta iarna pe Maxim.

Romanul a fost imprumutat pana in vara de la Mainz si a debutat cu dubla in Turcia, in succesul cu Sivasspor, lideurl din Super Lig, scor 5-1. Marius Sumudica s-a declarat extrem de multumit de evolutia lui Maxim, spunand ca a fost impresionat atat de calitatile sale fotbalistice, dar si de cele extra-sportive.

"Ma bucur pentu Maxim, sunt fericit! Trebuie sa fiu corect, nu ma asteptam sa castig jocul asta si de o asemenea maniera, realmente entuziasmanta. Nici acum nu realizez. Am avut norocul de a afuce 2 jucatori care erau in competitie deja, Maxim nu avea jocuri, dar era pregatit fizic. Sousa jucase meci saptaman trecuta in portugalia, iar asa mi-a fost mult mai usor.

Pe mine m-a impresionat, nu neaparat ca a marcat 2 goluri. In decurs de 4 luni de zile, atat cat mai e din campionatul Turciei, tu sa renunti la 350.00 de euro si sa vii sa joci, pentru mine a insemnat enorm. Enorm! In alta ordine de idei, el n-a incasat inca niciun ban de la noi. S-a dus baiatul, a inchiriat un apartament foarte luxos, unde a zis ca are nevoie de confort, si-a cumparat televizor, receivere, ca sa vada meciurile din Germania si Romania! Era disperat sa vad Dinamo cu Astra. E un om foarte preocupat, un om pe care l-am simtit: cei 7 ani din Bundesliga l-au schimba, e echilibrat. Pe mine m-au refuzat jucatori mari, jucatori cu nume, pentru ca sunt la 150 de kilometri de granita cu Siria. Pe Maxim nu l-a interesat decat sa vina sa joae fotbal", a spus Sumudica la Pro X.