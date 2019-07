"Dane, Dane, hai, ma, Dane!" "Lasa-ma, baaaa!" :)) Petrescu, TRAS de tricou in timpul meciului de BODYGUARDUL personal! Faza FABULOASA in jocul cu Astana

Dan Petrescu a trait la intensitate maxima returul cu Astana de la Cluj.

CFR a castigat cu 3-1 si s-a calificat in turul 2 preliminar din Champions League, unde va da peste campioana din Israel, Maccabi Tel Aviv.

CFR putea sa decida calificarea inca din prima repriza. Clujenilor li s-a refuzat un penalty in minutul 21. Deac a fost impins clar in careu, insa arbitrul a lasat jocul as continue. Lui Petrescu nu i-a venit sa creada. A fost potolit cu greu de Panin, care l-a tras de maneca. Super Dan n-a suportat prea bine interventia directorului sportiv. S-a desprins nervos din marcaj si a continuat sa protesteze. :)

