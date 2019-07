BREAKING NEWS: Neagoe a fost EXTERNAT! Bodyguardul l-a scos in scaunulul cu rotile pe o iesire secreta, spre stadionul Dinamo! Varianta de ultima ora pentru inlocuirea lui

Neagoe vrea in continuare liniste. N-a vrut sa dea ochii cu presa la iesirea din spital.

Antrenorul a fost scos pe o iesire laturalnica a spitalului Floreasca, cea dinspre stadionul Dinamo. Neagoe a fost dus de un bodyguard intr-un scaun cu rotile in parcarea unde era asteptat de familie. Neagoe se simte mult mai bine, insa va mai petrece o perioada departe de fotbal.



Dinamovistii iau in calcul o noua varianta pentru banca tehnica a echipei, dupa refuzul lui Viorel Moldovan. Ionel Danciulescu ar putea sa preia functia vacanta, anunta Gazeta Sporturilor! Danciu a mai fost interimar in 2014.