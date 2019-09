"Tine-ma, ca de nu ti-l bat eu p-asta!!!" Scene incredibile: un jucator trecut prin Liga 1 a vrut sa stearga pe jos cu arbitrul dupa ce a vazut al doilea galben. VIDEO

UPDATE | Potrivit Sportal, Gargorov a primit o etapa de suspendare si a fost amendat cu 2.000 euro pentru gestul sau din meciul Etar - Vitosha.

Emil Gargorov (38 de ani) a ajuns sa joace la Vitosha Bistritsa, in prima liga din Bulgaria. El a adunat 22 de meciuri si 7 goluri pentru micuta echipa. In ultima etapa, in care Vitosha a intalnit-o pe Etar, pierzand cu 0-1, Gargorov a sarit sa-l bata pe centralul partidei.

Emil Gargorov a vazut cartonasul rosu in minutul 86, dupa doua galbene. Scorul era 0-1, iar jucatorii oaspetilor destul de nervosi. Acesta si-a pierdut mintile si a sarit sa-l bata pe arbitru. Doi coechipieri si un adversar s-au chinuit la un moment dat sa-l tina pe Gargorov, care nu are o statura impresionanta. El masoara doar 1.68 metri.

De-a lungul carierei, Emil Gargorov a jucat de 22 de ori pentru nationala Bulgariei, marcand si 3 goluri.

Gargorov a jucat la Lokomotiv Sofia, TSKA Sofia, Strasbourg, Craiova, Ludogorets, Shijiazhuang Yongchang, Beroe Stara Zagora, TSKA 1948 si Vitosha Bistritsa.

