Lautaro Martinez nu uita de unde a plecat! Starul lui Inter isi ajuta orasul natal in lupta cu COVID-19 cu o donatie generoasa!

Atacantul lui Inter a ales sa ajute spitalele din Argentina, tara sa natala, in lupta cu coronavirusul.

Aflat in izolare in Milano, una dintre cele mai afectate zone ale Italiei, Lautaro Martinez nu a intors spatele in fata situatiei grele prin care trece acum omenirea si a ales sa ajute.

Astfel, atacantul a facut o donatie importanta catre doua spitale din orasul sau natal, Bahia Blanca, dupa cum scre publicatia argentiniana Ole. Din declaratiile primarului orasului, fotbalistul si familia sa au ajutat spitalele cu 3.350 de litri de gel dezinfectant, 100.000 de manusi, 5.000 de combinezoane si 5.000 de casti de protectie.