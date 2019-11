KLOPP LOVESTE DIN NOU! :)) Cum a reactionat antrenorul lui Liverpool la vestea revenirii lui Mourinho in Premier League: "Era disperat, se vedea"

Jose Mourinho este noul antrenor al lui Tottenham Hotspur, dupa demiterea lui Mauricio Pochettino.

Jurgen Klopp a facut senzatie, din nou, la conferinta de presa dinaintea meciului din deplasare, cu Crystal Palace. Antrenorul a fost intrebat de revenirea lui Mourinho in Premier League, iar raspunsul sau a starnit rasetele tuturor celor prezenti in sala.

"Bun venit inapoi, Jose! E frumos sa il avem inapoi. Era disperat, se vedea. Poti observa asta din timpul petrecut fara sa antreneze.

Pe de alta parte, arata cat de repede s-au schimbat lucrurile cu Mauricio (Pochettino). In urma cu 5 luni am jucat finala Champions League, acum e in vacanta.

Se poate bucura de ea. A facut o treaba brilianta la Tottenham, a fost un antrenor senzational. M-am bucurat cu adevarat de meciurile impotriva lui. Cand am auzit prima data, nu imi venea sa cred, dar asta este. Nu va dura mult si va reveni", a declarat Klopp la conferinta de presa.

????“ESTABA DESESPERADO”. Así ha sido la ‘simpática’ bienvenida de KLOPP a MOURINHO. Nos vemos a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/AqC4spz0Eg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2019