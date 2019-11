Razvan Lucescu vs. Jurgen Klopp! Antrenorul roman poate avea un duel de foc la Campionatul Mondial al Cluburilor, dupa succesul din Liga Campionilor Asiei

Al Hilal a castigat Liga Campionilor Asiei, dupa o dubla victorie cu japonezii de la Urawa Red Diamonds: 1-0 in tur si 0-2 in retur.

In urma obtinerii trofeului, echipa antrenata de Razvan Lucescu si-a asigurat prezenta la Campionatul Mondial al Cluburilor, din decembrie.

La startul intrecerii din Qatar vor fi prezente urmatoarele echipe: Hienghene Sport (Noua Caledonie), Al-Sadd (Qatar), Monterrey (Mexic), Experance de Tunis (Tunisia), Al-Hilal (Arabia Saudita), Flamengo (Brazilia) si Liverpool (Anglia).

Al Hilal va incepe competitia direct in sferturi, iar daca va invinge pe Esperence de Tunis, va infrunta in semifinale pe Flamengo. In sfarsit, daca Razvan Lucescu va reusi sa duca echipa in finala Campionatului Mondial al Cluburilor, antrenorul roman va avea un duel de foc impotriva lui Jurgen Klopp.

