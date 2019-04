Ioan Becali a pus mana pe o echipa de traditie si anunta ca vrea sa o transforme intr-o superforta! Si-a instalat deja omul de incredere: "Aducem tineri"

Ioan Becali anunta ca vrea sa faca din Levski Sofia, o echipa de traditie a fotbalului bulgar, o forta si sa incheie hegemonia lui Ludogorets.

Agentul a reusit sa ajunga la o intelegere cu actuala conducere administrativa a clubului din capitala Bulgariei si spune ca de acum incolo va colabora cu echipa aflata pe locul 3 in campionatul in care mai joaca Moti, Keseru, Dragos Grigore, Adi Popa si Sergiu Bus, ultimul dintre ei chiar la Levski.

Potrivit jurnalistilor de la sud de Dunare, Giovani Becali a facut promisiuni importante.

"Vom face tot posibilul pentru a o ajuta pe Levski sa devina campioana. Vom aduce jucatori tineri care nu costa mult. Salariile nu vor mai fi de 25-30.000 euro pe luna", a spus Ioan Becali, citat de Sportal.

