Clubul lui David Beckham, sanctionat pentru salariile pe care le au fotbalistii! Cat de mare este amenda primita de Inter Miami

Inter Miami a fost sanctionata de MLS pentru ca plateste salarii prea mari.

Conform regulilor din Major League Soccer, cluburile trebuie sa respecte o limita salariala. In cazul in care aceasta este depasita, jucatorii trebuie sa fie inclusi pe o lista speciala, care nu poate, insa, sa depaseasca un numar limitat de persoane.

"MLS a sanctionat Inter Miami, care a incalcat regulile in materie de salarizare in sezonul 2020, privindu-i pe Blaise Matuidi si Andres Reyes. O amenda de 2 milioane de dolari a fost data clubului, una de 250.000 de dolari coproprietarului delegat Jorge Mas, in timp ce Paul McDonough, director sportiv la acea vreme, a fost suspendat din toate functiile pana la finalul sezonului 2022", a anuntat Liga nord-americana de fotbal.

Inter Miami avea deja 3 fotbalisti inscrisi in lista jucatorilor ale caror remuneratii depasesc plafonul MLS: Rodolfo Pizarro, Matias Pellegrini si Gonzalo Higuain.

Astfel, Inter Miami va plati o amenda de 2 milioane de dolari, dar va avea si pierderi de 2,3 milioane de dolari din veniturile incasate din participarea in competitie.

