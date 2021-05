Probleme grave de sanatate pentru Klose! Golgeterul Cupei Mondiale, aproape sa rateze preluarea unui club din Germania

Miroslav Klose a fost diagnosticat cu tromboza venoasa profunda.

Fostul fotbalist a fost numit secundul lui Hansi Flick in vara anului trecut. Noul selectioner al Germaniei a vorbit mereu in termeni laudativi de fostul atacant, iar acest lucru a dat de inteles ca vor colabora si la echipa nationala. Dar fostul jucator al lui Bayern a primit o oferta din Bundesliga 2, de la Fortuna Dusseldorf, dorind sa incerce prima experienta de antrenor principal.

Doar ca negocierile au fost suspendate, dupa ce Klose a fost diagnosticat cu tromboza venoasa profunda, o afectiune in care cheagurile de sange blocheaza o vena, cu riscul ca unul dintre cheaguri sa se desprinda si sa circule pana la nivelul plamanilor.

"A inceput in urma cu aproximativ trei saptamani, cand am simtit brusc dureri severe la picior, pe care nu le-am putut explica. Am mers la medicii nostri pentru examinare, pentru ca durerea din picior devenea din ce in ce mai puternica. La inceput am crezut ca este un nerv ciupit sau ceva similar. Diagnosticul a fost socant pentru mine. Am doua cheaguri de sange la un picior", a dezvaluit Klose.

Fostul varf de atac si-a expus motivele pentru care a luat o pauza de la antrenorat, argumentand ca medicii i-au prescris sa se fereasca de orice tip de efort in urmatoarea perioada.

"Medicii au spus foarte clar ca nu e o situatie cu care nu ma pot juca. Pentru prima data, mi-a fost prescrisa odihna totala. Nu pot alerga, nu pot inota, dar mai ales nu pot juca fotbal. Aproape că am innebunit pe terenul de antrenament. E crud. Trebuie mereu sa ma asigur ca nu sunt in apropierea vreunei mingi, pentru a nu o lovi. Nu pot sa lucrez astfel ca antrenor", a precizat Klose.

Ajuns la 42 de ani, fostul fotbalist detine recordul de cele mai multe goluri marcate pentru echipa nationala a Germaniei, cu 71 de reusite. De asemenea, Klose este si golgeterul all-time al Cupei Mondiale, in 2014 marcand al 16-lea gol, devansandu-l pe brazilianul Ronaldo, care avea 15 reusite.