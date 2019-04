"I-am zis lui Guardiola sa-si ceara scuze: eu am facut-o pe Barca mare, nu Messi!" Declaratia neasteptata a unui fost star al catalanilor

Perioada dintre 2008 si 2012 in care Pep Guardiola a antrenat-o pe Barcelona este considerata de multi una dintre cele mai bune din istoria clubului - Barca a castigat in acea perioada nu mai putin de 14 trofee! Primul sezon a fost unul fantastic la capatul caruia Leo Messi a castigat primul sau Balon de Aur din cariera.

Intr-un interviu pentru BeIN Sports, Samuel Eto'o sustine ca el a fost cel care a dus-o pe Barca catre glorie in acel sezon, nu Messi! Eto'o a marcat 36 de goluri in 52 de partide in acel sezon, in timp ce Messi a reusit 37 de goluri in 51 de meciuri.



"Pep Guardiola a trait toata viata lui la Barcelona, dar in anii in care am lucrat impreuna el nu a inteles echipa. Nu a trait alaturi de grup. I-am spus lui Guardiola: <<imi vei cere scuze pentru ca eu sunt cel care o va face pe Barcelona sa castige, nu Lionel Messi>>. Asta era situatia atunci. Messi a crescut mai tarziu. Ii puteti intreba pe Xavi, pe Andres Iniesta si pe ceilalti - aceea a fost era mea. Eu am fost cel care a facut-o pe Barcelona mare si Guardiola imi cere scuze" a spus Eto'o.

Eto'o joaca in continuare fotbal, la 38 de ani, fiind sub contract cu Qatar SC.

"It was me that made #Barca win and Guardiola would ask me for forgiveness."

Why it was @setoo9 and not Messi that deserved credit for Pep's Barcelona success! #beINUCLhttps://t.co/eXFJGUoQFM pic.twitter.com/fS8oH1QINO