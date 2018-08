Singurii jucatori care au evoluat atat cu Cristiano Ronaldo, cat si cu Leo Messi la club! Unul dintre ei s-a retras de 5 ani

Doar doi jucatori se pot lauda cu acest lucru.

Ultimul deceniu in fotbal a fost dominat ca niciodata de 2 nume - Leo Messi si Cristiano Ronaldo, singurii castigatori ai Balonului de Aur in ultimii 10 ani! Adversari in permanenta, nu este o surpriza ca doar 2 jucatori se pot lauda ca au fost la club in acelasi timp cu cele doua staruri!

Unul dintre acestia este Gerard Pique. Fundasul central spaniol a jucat la Manchester United in 2004 si 2008, fiind coleg cu Cristiano Ronaldo in acea perioada, reusind impreuna sa castige UEFA Champions League in 2008. Pique s-a intors apoi la echipa la care a crescut, Barcelona, devenind unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei al carei star este Leo Messi.

Cel de-al doilea este Henrik Larsson! Acesta a ajuns la Manchester United sub forma de imprumut in 2007 de la Helsingborg in cel mai bun sezon al lui Ronaldo la United, cel in care a reusit 42 de goluri in toate competitiile. Larsson jucase deja la Barcelona intre 2004 si 2006, la inceputul carierei fantastice a lui Leo Messi. Legendarul atacant suedez s-a retras din activitate in 2013.

Daca luam in calcul si echipele nationale, sunt 11 jucatori care au evoluat de-a lungul timpului si cu Messi, si cu Ronaldo. Gabriel Heinze [Man Utd - Argentina], Carlos Tevez [Man Utd - Argentina], Ezequiel Garay [Real Madrid - Argentina], Fernando Gago [Real Madrid - Argentina], Gonzalo Higuaín [Real Madrid - Argentina], Ángel Di María [Real Madrid - Argentina], Paulo Dybala [Juventus - Argentina], Deco [Barcelona - Portugal], André Gomes [Barcelona - Portugal], Nélson Semedo [Barcelona - Portugal]