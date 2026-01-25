Fotbalistul român Antonio Sefer a marcat golul prin care Maccabi Bnei Reina a învins-o pe Hapoel Haifa cu scorul de 1-0, sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a primei ligi israeliene de fotbal.

Sefer a marcat golul în minutul 80, din penalty, după ce fusese introdus în min. 74, în locul moldoveanului Vitalie Damaşcan (ex-Sepsi OSK, FC Voluntari).



Sefer, care a fost accidentat mai mult timp, are 4 goluri marcate în 6 meciuri în acest sezon. A fost primul meci pentru Sefer după accidentare.



Maccabi rămâne pe ultimul loc în clasament (14), cu 11 puncte din 20 de meciuri, iar Hapoel Haifa se află pe 11, cu 19 puncte (20 jocuri), scrie agerpres.

Antonio Sefer a semnat cu Maccabi Bnei Reina în vară

Aflat de doi ani la Hapoel Beer Sheva, Sefer a fost împrumutat în iarnă la Motor Lublin, însă a jucat foarte puțin. În vară, fotbalistul cu un meci la naționala României s-a transferat definitiv la o altă echipă din Israel, Maccabi Bnei Reineh.

Pe trei sezoane a semnat Sefer cu Bnei Reina.



"O mare surpriză", a titrat publicația Maariv în vară, după transferul lui Sefer. Presa israeliană a adăugat în vară și că de fotbalistul român a fost interesată și echipa FC Ashdod, locul 11 în ultima ediție.

