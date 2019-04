Pactul dintre Pogba si agentul sau: "Vei juca in Spania in 2019!" Detaliul care face aproape sigura mutarea verii in Europa!

Paul Pogba este marea dorinta a celor de la Real Madrid pentru perioada de transferuri din vara.

Manchester Evening News dezvaluia in septembrie 2018 ca agentul Mino Raiola i-a promis lui Paul Pogba ca va juca in La Liga in 2019. De atunci, au inceput toate conflictele fotbalistului cu cei de la United si "prietenia" cu Zidane.

Paul Pogba a devenit una dintre principalele tinte ale celor de la Real Madrid pentru perioada de transferuri din vara. Zinedine Zidane s-a intors pe banca echipei de pe Santiago Bernabeu si are in plan o reconstructie a acesteia. Antrenorul a primit libertate deplina de la Florentino Perez pentru a-si pune in practica planurile.

Tehnicianul francez nu a negat ca si-ar dori sa-l vada pe Pogba la Real Madrid, iar jucatorul a declarat de mai multe ori ca clubul spaniol este un vis pentru orice fotbalist.

Acestea nu sunt singurele piste care conduc la ideea ca mijlocasul francez al lui United se va muta la Real in aceasta vara. In luna septembrie, Manchester Evening News dezvaluia ca agentul fotbalistului, Mino Raiola, i-a promis lui Pogba ca in 2019 va juca in La Liga. Termenul de implinire a acestei promisiuni este vara acestui an.

De la declaratia lui Raiola si pana in prezent, Paul Pogba pare sa nu fi facut altceva decat sa fi pregatit terenul. Marca a interpretat toate actiunile jucatorului din septembrie incoace si toate conduc la un scenariu bine pus la punct: conflictul cu cei de la United, in special cu Jose Mourinho, declaratiile privind dorinta de a pleca de la clubul din Premier League, "declaratiile de dragoste" fata de Real Madrid si tot mai desele complimente la adresa lui si de la Zinedine Zidane.

Totusi, in ciuda acestor lucruri, odata cu venirea lui Ole Gunnar Solskjaer pe banca lui Manchester United, Paul Pogba si-a prelungit contractul cu echipa din Premier League pentru urmatoarele trei sezoane. Acesta ar putea fi detaliul care poate ingreuna operatiunea.

Dar cei de la Real Madrid au in maneca un as, care se numeste Gareth Bale. Galezul nu pare sa intre in planurile pentru sezonul urmator al oficialilor de pe Bernabeu, iar plecarea lui ar putea face loc lui Paul Pogba, mai ales ca salariul pe care francezul il castiga la United coincide cu cel pe care Bale il ia la Real Madrid: 14 milioane de euro.