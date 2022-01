Fotbalistul care a refuzat România pentru a juca la naționala Canadei, aproape de transfer

Acesta este așteptat de MK Dons, din divizia a treia a fotbalului englez. De altfel, Cobreanu evoluează deja în al treilea eșalon fotbalistic din Anglia, La Sheffield Wednesday, unde este împrumutat de Wolverhampton.

Corbeanu a adunat 18 meciuri, două goluri și trei pase de gol în meciurile jucate în acest sezon pentru echipa de pe locul 9 din liga a treia, iar MK Dons, aflată pe locul 7, speră ca Wolves să îi schimbe clubul.

????EXCLUSIVE: Understand Theo Corbeanu's time at Sheffield Wednesday is set to come to an end, with League One promotion rivals MK Dons lined up to take the Wolves youngster on loan for the rest of the season. Full story????https://t.co/MCGjSlMWet#SWFC???? — Alex Miller (@AlexMiller91) January 6, 2022

Theo Corbeanu are origini în România și a jucat pentru țara noastră la toate naționalele de juniori, însă ulterior a ales să reprezinte naționala Canadei, pentru care a strâns deja șase selecții și două goluri.

"Am reprezentat România la juniori. Nu am făcut-o pentru Canada, nu am fost selectat pentru echipa U15. Am spus că vreau să joc fotbal internaţional, pentru că asta făceau cei mai talentaţi jucători. Am contactat România, mi-au spus că mă cunosc şi că mă urmăresc.

Le-am trimis câteva clipuri cu mine şi am început să vorbim. Am primit o convocare, cu Irlanda, şi am debutat în septembrie 2017. Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători.

Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026. Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada, dar aşa cum am spus, cu câţiva ani în urmă nu am fost selectat", a spus Corbeanu, într-un interviu pentru 101greatgoals.com.