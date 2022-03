Louis van Gaal (70 de ani), experimentatul selecționer al Olandei, revenit pe banca tehnică în august 2021, după Campionatul European, a surprins la meciul cu Danemarca și a folosit un sistem 3-4-1-2, renunțând la clasicul 4-3-3 din fotbalul olandez.

Replică aspră a selecționerului Louis van Gaal, după ce Virgil van Dijk a spus că preferă 4-3-3

Virgil van Dijk, căpitanul Olandei, a comentat alegerea selecționerului, iar declarația fundașului de la Liverpool a fost interpretă de jurnaliștii de la Voetbal Zone drept "o punere la îndoială a tacticii selecționerului".

"Până acum ne-am antrenat foarte mult, multă tactică, multă ședințe, e o muncă în desfășurare. Am avut momente bune, dar și momente care pot fi îmbunătățite. Vom analiza asta, cu siguranță.

Am jucat și într-un nou sistem, în care există cerințe diferite pntru jucători, dar cred că am arătat multe lucruri bine. Dacă îmi place sistemul? Eu susțin 4-3-3, dar nu eu sunt selecționerul. Antrenorul are o opinie foarte clară despre asta, s-a văzut și azi", a spus Virgil van Dijk.

Louis van Gaal i-a oferit o replică nu tocmai prietenoasă stoperului de la Liverpool, spunând că el este cel care ia deciziile acum, chiar dacă în startul mandatului i-a lăsat pe jucători să decidă.

"Virgil are preferința asta și a mai spus-o public. Am avut deja o discuție la început, dar antrenorul este cel care decide ce tactică să folosească. Pentru că am avut puțin timp la început, i-am lăsat pe ei să decidă atunci", a spus Louis van Gaal.

Olanda, eliminată în optimile de finală la EURO 2020, este calificată la Cupa Mondială din Qatar, după ce a câștigat grupa G a preliminariilor, din care au mai făcut parte Turcia, Norvegia, Muntenegru, Letonia și Gibraltar.

Louis van Gaal se află la al treilea mandat pe banca naționalei Olandei, după cele din perioadele 2000-2001 și 2012 - 2014. Actuala sa înțelegere expiră în decembrie 2022, după turneul final din Qatar.