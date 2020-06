FABULOS! A incasat 10 goluri, dar a fost declarat 'omul meciului'! Portarul de 17 ani care a uimit lumea fotbalului 

Rostov a avut probleme la restartul campionatului in Rusia, dupa ce au avut un jucator depistat pozitiv cu coronavirus.

Dupa jucatorul depistat pozitiv, lotul a intrat in izolare, insa meciul lui Rostov nu a fost amanat, in ciuda cerintelor oficialilor clubului.

Liga Profesionista a refuzat sa amane meciul, iar clubul a fost obligat sa joace cu juniorii meciul cu Sochi. Diferenta de experienta si-a spus cuvantul, iar pustii lui Rostov au fost decimati. Meciul s-a incheiat 10-1 pentru Sochi, insa unul dintre jucatorii lui Rostov a iesit in evidenta.

Portarul de 17 ani, Denis Popov a fost declarat omul meciului dupa ce a avut 15 super-interventii, pe langa cele 10 goluri primite si a reusit sa apere si un penalty.

Aqui as incríveis defesas de Denis Popov, de 17 anos e não 18 como eu havia escrito. Levou DEZ GOLS, mas fez 15 defesas, pegou um pênalti. Acabou eleito o melhor em campo mesmo com a goleada! Foi o personagem do vergonhoso Sochi 10 x 1 Rostov. pic.twitter.com/SCMNuNqUGM