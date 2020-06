BREAKING NEWS: Pariati pe meciul asta! TOATA echipa e in carantina, la fel si antrenorii, dar meciul SE JOACA! Baga pustii de 17 ani in teren!

Rostov are toti jucatorii seniori in carantina, dar si antrenorii, dupa ce 6 dintre fotbalisti au fost gasiti infectati.

Federatia Rusa si FC Soci, adversara din urmatoarea etapa a campionatului, au refuzat amanarea meciului cu Rostov, astfel ca sefii echipei au luat masuri disperate. Au promovat jucatori de la echipa a doua, dar n-au strans de-un lot complet. 6 pusti de la centrul de juniori au fost luati in deplasarea de la Rostov. Niciunul n-a implinit nici macar 18 ani!

Rostov e pe 4 in Rusia, dar are sanse mici sa obtina ceva de la meciul cu Soci. Pariorii se inghesuie sa mizeze pe Soci, care e disperata sa ia punctele pentru a continua lupta pentru ramanerea in prima liga!



These kids of Rostov academy were born in 2003, and are flying to play in the Russian League fixture at Sochi.

6 Rostov players have COVID-19, all the players and coaches are on quarantine.

