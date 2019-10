HANDBAL FEMININ CHAMPIONS LEAGUE | CSM BUCURESTI - ROSTOV-DON, LIVE DE LA 20.30 | Romancele cauta a doua victorie in Liga Campionilor, fara Cristina Neagu si Nora Mork

Comentam impreuna meciul dintre CSM Bucuresti si Rostov-Don pe www.sport.ro si pe facebook.com/sport.ro

Dupa victoria obtinuta la limita cu Esbjerg in primul meci al grupelor Champions League, scor final 24-22, CSM se pregateste sa o infrunte pe Rostov-Don pe teren propriu. Echipa ruseasca este antrenata de fostul selectioner al Romaniei, Ambros Martin. Rostov a jucat finala Champions League in sezonul trecut, in fata celor de la Gyor, dar nu a reusit sa se impuna.

De la CSM lipsesc vedetele echipei, Cristina Neagu si Nora Mork, ambele accidentate. Ambros Martin a vorbit despre absentele celor doua si impactul pe care l-ar fi avut acestea daca erau in lot.

"Nu este mai bine pentru mine ca nu le vom avea ca adversare pe Neagu si Mork. Aceste jucatoare ar trebui sa joaoce mereu. Prefer sa le vad pe teren sanatoase, decat sa le stiu pe margine din cauza accidentarilor. As fi preferat sa joace, chiar daca stiu ca ne-ar putea distruge pe teren.

Va fi foarte dificil cu CSM, am vazut jocul echipei de saptamana trecuta si in afara de punctele obtinute si de victorie, am observat si spiritul echipei. Calitatea si nivelul echipei ma face sa cred ca ne asteapta un meci extrem de dificil", a declarat Ambros Martin.

CSM Bucuresti o intalneste pe Rostov-Don in Sala Polivalenta din Capitala, vineri, 11 octombrie, de la ora 20.30. CSM face parte din grupa B, din care mai fac parte Esbjerg si Lublin.