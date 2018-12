Pustiul SENZATIE care poate scoate DOI oameni din nationala! Cine poate fi noua vedeta a Romaniei in Serie A

Inca un roman e gata sa joace cu Radu la Genoa. Fiu de politist, Micovschi a plecat la 11 ani din Oradea si vrea sa revina in tara doar la nationala.

Claudiu a ajuns acum 5 ani in Italia si joaca la Genoa. E capitanul echipei de tineret. A invatat rapid cu ce se mananca fotbalul in Italia.



Radu ii da sfaturi si-l asteapta la nationala de tineret. Claudiu viseaza si mai departe - in 2 ani vrea sa dea goluri pentru Romania.