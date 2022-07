Atenție, Bayern doboară recorduri! Bavarezii, acord de principiu cu cel mai scump transfer din istoria clubului

Bavarezii au adus trei nume importante ale fotbalului mondial până acum, tinerii Mazraoui și Gravenberch de la Ajax Amsterdam, respectiv Sadio Mane, de la Liverpool. Pe lângă aceste transferuri, Bayern Munchen a mai bifat o țintă importantă, păstrându-l, cel puțin pentru moment, pe Robert Lewandowski.

Totuși, bavarezii nu sunt mulțumiți și sunt gata să facă cel mai scump transfer din istoria clubului. Mai multe surse anunță că Julian Nagelsmann, antrenor de 34 de ani, a cerut un fundaș central care să îl înlocuiască pe Niklas Sule, plecat la Borussia Dortmund.

Șefii bavarezi s-au conformat și l-au convins pe Matthijs de Ligt să semneze cu echipa de pe Allianz. Acesta a fost convins cu un salariu de 12 milioane de euro anual. În schimbul lui, Bayern îi va plăti lui Juventus 90 de milioane de euro.

Astfel, bavarezii vor bifa cel mai scump transfer din istoria clubului. Precedentul record era deținut de transferul lui Lucas Hernandez, transferat pentru 80 de milioane de euro de la Atletico Madrid.

De asemenea, dacă mutarea se va oficializa, pentru campioana Germaniei această vară va deveni cea mai ”scumpă”, din punct de vedere al transferurilor. Bavarezii vor ajunge la 140.5 de milioane de euro plătite pe transferuri, având încasări din aceiași sursă de doar 14 milioane de euro.

Până acum, cea mai activă perioadă de transferuri a fost cea in 2019-2020, sezon la finalul căruia au câștigat UEFA Champions League. Atunci, Bayern cheltuise 126 de milioane de euro, pentru transferurile lui Lucas Hernandez (80 milioane de euro, Atletico Madrid), Benjamin Pavard (35 milioane de euro, VFB Stuttgart), Michael Cuisance (8 milioane de euro, Borussia Monchengladbach) și Giete Arb (3 milioane de euro, Hamburg), la care se adaugă aproximativ 10 milioane de euro, cheltuite pentru împrumuturile lui Philippe Coutinho, Ivan Perisic și Alvaro Odrizola.

