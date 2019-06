Michel Platini, eliberat din detentie! Primele declaratii dupa audieri: "M-au retinut imediat si asta a durut!"

Fostul presedinte al UEFA a fost audiat pentru modul in care Qatar a castigat dreptul de a organiza Campionatul Mondial din 2022.

Michel Platini, a fost pus in libertate in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost audiat mai multe ore in ancheta legata de atribuirea organizarii Cupei Mondiale din 2022 Qatarului.

''A fost eliberat'', a anuntat William Bourdon, avocatul fostului fotbalist al echipei Frantei, in noaptea de marti spre miercuri, subliniind ca a fost vorba de ''mult, mult zgomot pentru nimic''.

''Aceasta retinere a fost perceputa de Michel drept injusta si disproportionata'', a mai spus avocatul.

La iesirea sa din birourile oficiului anticoruptie al politiei judiciare (OCLCIFF), la Nanterre, langa Paris, Michel Platini a explicat: ''Desi trebuia sa fiu audiat in libertate, m-au retinut imediat si asta m-a durut''.

''A fost o audiere lunga'', a mai spus fostul mare jucator al echipei Juventus Torino, precizand ca i-au fost puse intrebari legate de ''EURO 2016, de Cupa Mondiala 2018 din Rusia si de Cupa Mondiala 2022 din Qatar, de PSG si de FIFA''.

''Am fost tot timpul linistit, pentru ca sunt complet strain de toate aceste lucruri'', a subliniat Platini.

''Nu consideram in niciun fel ca Michel Platini poate fi considerat suspect indiferent de caz, nici ieri, nici azi si nici maine. Pentru noi este o afacere incheiata'', a subliniat avocatul fostului candidat la presedintia FIFA.

Retinuta in acelasi timp cu Michel Platini, fosta consiliera pe sport a lui Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, a fost eliberata si ea in cursul serii de marti.

Platini, care este suspendat pana in octombrie din orice activitate legata de fotbal, de catre FIFA, pentru violarea codului de etica al forului mondial, a fost convocat pentru audieri ca martor, marti, la Nanterre, de catre Oficiul central de lupta contra coruptiei si infractiunilor financiare si fiscale (OCLCIFF).

Audierea a avut loc in cadrul anchetei ordonate de Parchetul Financiar National (PNF), care ''vizeaza fapte prezumtive de coruptie activa si pasiva comise de catre persoane care nu isi exercita o functie publica'', in cadrul atribuirii turneului din 2022 al Cupei Mondiale Qatarului.

In 2016, PNF deschisese o ancheta preliminara pentru ''coruptie privata'', ''asociere in scop criminal'', ''trafic de influenta si tainuire de trafic de influenta'' in legatura cu atribuirea CM 2022. Platini, care a recunoscut ca a votat pentru Qatar la scrutinul atribuirii din 2 decembrie 2010, fusese deja audiat ca martor in decembrie 2017.

PNF este interesat, intre altele, de intalnirea organizata pe 23 noiembrie 2010 la Palatul Elysée, in prezenta presedintelui Nicolas Sarkozy, la care au luat parte Michel Platini, emirul Qatarului, Tamim Ben Hamad Al Thani, seicul Hamad Ben Jassem, atunci prim-ministru si ministru al afacerilor externe ale emiratului.

