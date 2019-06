"Sunt belgian, dar tineam cu Franta pentru Zidane" Eden Hazard, dezvaluiri FABULOASE! Ce a spus despre antrenorul lui Real Madrid!

Eden Hazard a vorbit despre noul sau antrenor, Zinedine Zidane.

Real Madrid l-a transferat in aceasta vara pe Eden Hazard de la Chelsea pentru 100 de milioane de euro. Florentino Perez a inceput negocierile imediat dupa Cupa Mondiala din 2018, insa Hazard a vrut sa mai ramana un sezon pe Stamford Bridge.

Hazard: "Am inceput sa ma uit la fotbal pentru Zidane"

Eden Hazard a oferit un interviu pentru Real Madrid TV, iar belgianul a dezvaluit ca a inceput sa se uite la fotbal datorita noului sau antrenor, Zinedine Zidane. Mai mult, Hazard a spus ca in copilarie sustinea nationala Frantei pentru Zidane, chiar daca el este belgian.

"Am inceput sa ma uit la fotbal datorita lui. Sunt belgian, dar tineam cu Franta pentru Zidane. Prima mea amintire cu Zidane este golul reusit de el impotriva celor de la Bayer Leverkusen. Acum putem lucra impreuna si este un sentiment special. Intr-o luna va incepe pregatirea si voi fi la dispozitia lui", a dezvaluit Eden Hazard pentru Real Madrid TV.

"Este un sentiment incredibil"

Belgianul a vorbit despre ceea ce inseamna pentru el transferul pe Santiago Bernabeu. Inca de la prezentarea sa, Hazard a dezvaluit ca inca din copilarile visa sa joace la Real Madrid.

"Este un sentiment incrediibl. Acest tricou inseamna mult pentru mine. Real Madrid este cel mai bun club din lume, este greu sa descriu cum ma simt. A fost minunat sa intru pe gazon si sa vad toti acei fani veniti pe Santiago Bernabeu. Abia astept sa ma intorc luna viitoare si sa joc.

Din prima zi in care am inceput sa dau cu piciorul in minge, cand aveam cam 4 sau 5 ani, am visat sa joc pentru Real Madrid. Cariera mea m-a dus pe la mai multe echipe, dar acum am 28 de ani si pot sa joc pentru acest club imens. Sunt foarte fericit", a spus belgianul.

Hazard: "Cand joci pentru acest club, vrei sa castigi tot"

"Cand joci la acest club, vrei sa castigi trofee. Vrei sa castigi tot ce se poate castiga, nu numai pentru tine, ci pentru echipa, pentru fanii din intreaga lume. Acest lucru se intampla aproape in fiecare an, acest club castiga trofee.

Primul lucru la care te gandesti cand te trezesti este ca joci pentru Real Madrid si ca vrei sa castigi ceva la finalul sezonului. Daca jucam ca o echipa, cu pasiune si munca multa, vom reusi", a concluzionat Eden Hazard.