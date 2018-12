"Imi iau energie de la cozonaci si sarmalute" :) Ce face o instructoare de fitness ca sa nu se ingrase de Craciun

Fetele sexy si rele vin la sala si de Craciun.

O instructoare de fitness ia lectii de bataie ca sa fie in forma de sarbatori. Roberta a fost arbitru de fotbal si a facut atletism. Nu renunta la fitness nici in ziua de Craciun. Ca sa aiba spor la sarmale.

"Nu o sa ma abtin de la mancat, dar o sa am o limita, oarecum! Sper! Trebuie sa am energie ca trebuie sa ma mentin in forma si o sa imi iau energie din cozonaci si sarmalute" spune Roberta Anghel.

Roberta ia lectii de kick-boxing de la un campion in ring. Caliniuc a castigat prima piramida din viata lui. Fata nu sta acasa de sarbatori.



"Craciunul in familie nu mai e traditie de cand eram mica si faceam atletism si eram mereu plecata in cantonamente" mai spune Roberta.