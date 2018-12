WOW! Imaginile cu Cristiano Ronaldo si Georgina care au cucerit o lume intreaga! Ce au facut in Ajunul Craciunului la Torino

Cristiano Ronaldo si iubita lui, Georgina, au petrecut Ajunul Craciunul la spitalul Regina Margherita pentru copii din Torino. Starul lui Juventus a vizita departamentul de oncologie pedriatica si a facut fericiti zeci de copii care lupta cu boli necrutatoare.

Daca in prima zi de Craciun a stat alaturi de familie, Ronaldo nu are liber pe 26 decembrie. Juventus joaca impotriva celor de la Atalanta. Ronaldo nu va fi insa titular, pentru prima data de la transferul la Juve - Allegri a anuntat in conferinta premergatoare partidei ca il va lasa pe banca pe Ronaldo.

Cristiano Ronaldo and Geo today in a hospital in Turin visiting children with cancer.

What a beautiful Christmas for these children! ❤️???????? pic.twitter.com/AXICR5g0NP