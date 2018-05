Duelul din finala UEFA Champions League se rejoaca! Real Madrid si Liverpool se lupta pentru un transfer RECORD in istoria fotbalului

Un nou record va fi batut in aceasta vara - pentru cel mai scump portar din istoria fotbalului!

Real Madrid a castigat finala UEFA Champions League in fata celor de la FC Liverpool, profitand de gafele portarului clubului englez, Karius. Greselile portarului german l-au convins pe Jurgen Klopp ca este obligatorie aducerea unui nou portar iar principala varianta este Alisson Becker de la AS Roma.

Ales de UEFA in echipa ideala a sezonului de UEFA Champions League, Alisson va fi titular in poarta nationalei Braziliei la Campionatul Mondial din Rusia. Cei de la AS Roma pot fi fortati sa-l vanda pe portarul de 25 de ani pana pe 30 iunie pentru a nu fi sanctionati pentru datorii.

Astfel, cei de la Liverpool pregatesc o oferta insa Roma vrea 70 de milioane de euro, suma record pentru un portar. Conform celor de la Marca, Alisson este si pe lista lui Real Madrid! Zinedine Zidane doreste sa aduca un portar care sa se lupte cu Keylor Navas pentru postul de titular iar Alisson este alternativa mai ieftina, atat ca suma de transfer, cat si ca salariu, pentru De Gea.

Conform spaniolilor, transferul lui Alisson poate fi finalizat inainte de Campionatul Mondial. Ramane de vazut insa cineva va castiga noul duel dintre Real Madrid si Liverpool, de data asta pentru semnatura lui Alisson.