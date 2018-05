Transferul LOW-COST pe care il face Real Madrid dupa a 3-a Liga la rand! Ce atacant fantastic aduce cu doar 10 milioane de euro

Zinedine Zidane a fost convins de prestatia jucatorului in sezonul recent incheiat!

Desi are pe lista in aceasta vara jucatori importanti precum Neymar sau Alisson Becker, transferuri care ar costa sume uriase, prima mutare a celor de la Real Madrid pe piata transferurilor va fi una pentru o suma mica! Conform celor de la Marca, Real Madrid vrea sa-l readuca pe Mariano Diaz!

Vandut in urma cu un an pentru 8 milioane de euro la Lyon, jucatorul spaniol care joaca pentru Republica Dominicana a inscris 21 de goluri in 45 de meciuri, ajutand-o pe Lyon sa obtina un loc de UEFA Champions League. Cei de la Real Madrid au introdus mai multe clauze in contractul cu Lyon - in cazul in care un alt club e interesat de Diaz, Real are dreptul de a refuza sa egaleze oferta si ar primi 35% din transfer.

Insa cei de la Real Madrid par hotarati sa activeze clauza de rascumparare in valoare de doar 10 milioane de euro! Mariano Diaz este vazut de Zidane ca varianta perfecta de back-up pentru Karim Benzema, putand chiar sa se lupte cu jucatorul francez pentru postul de titular. In plus, Diaz are avantajul varstei, la 24 de ani fiind o solutie pe termen lung la Real.