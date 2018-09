DEZASTRU pentru Zlatan Ibrahimovic in SUA! LA Galaxy a fost calcata in picioare in ultimul meci! Toate fazele din meciul cu 8 goluri

Zlatan mai are de asteptat pana va reusi golul 500 al carierei.

Los Angeles Galaxy a pierdut categoric partida cu Real Salt Lake ce a avut loc sambata noapte, scorul final fiind 6-2! Zlatan Ibrahimovic nu a reusit sa marcheze golul 500 al carierei dupa ce inscrisese reusita 499 in derby-ul cu Los Angeles FC din urma cu o saptamana.

LA Galaxy a inceput excelent partida, reusind sa deschida scorul inca din primul minut prin Jonathan dos Santos. Real Salt Lake a dominat insa apoi categoric si a dus scorul la 4-1! Romain Alessandrini a inscris apoi un nou gol pentru LA Galaxy, insa Real Salt Lake a mai lovit de 2 ori pana la final.

In urma acestui nou esec, LA Galaxy a ajuns in afara zonei de play-off din Conferinta de Vest, fiind la 3 puncte sub linie.