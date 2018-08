"Ce faci, bossule? Aici e Zlatan!" Surpriza COLOSALA pentru un fan de la LA Galaxy! Motivul pentru care a fost sunat de Ibrahimovic

Zlatan a luat parte la o actiune superba a clubului.

Zlatan Ibrahimovic se simte perfect la Los Angeles. Are 15 goluri in 17 partide pentru Galaxy si este iubit de fanii echipei. In plus, nu este saptamana in care Zlatan sa nu iasa in evidenta. Ultima "patanie" a fost pusa la cale de catre club.

Zlatan a fost ales sa fie jucatorul care ii suna pe fani sa le multumeasca pentru ca si-au reinnoit abonamentul pentru sezonul urmator! A iesit un moment fantastic atunci cand Zlatan a vorbit cu un fan pe numele lui Ernesto.



"Ce faci, bossule? Aici e Zlatan! Te-am sunat sa te felicit ca ti-ai facut abonament nou, sigur nu vei fi dezamagit" i-a spus Zlatan.