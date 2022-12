„Sunt Manchester United și Real Madrid la același nivel?” Răspunsul dur oferit de căpitanul Olandei, Virgil van Dijk

Căpitanul Olandei, Virgil van Dijk, a vorbit despre un posibil transfer al lui Cody Gakpo, tânărul star al naționalei lui Louis van Gaal, care a impresionat peste măsură până acum la Campionatul Mondial din Qatar, evidențiind că fotbalistul trebuie să se gândească bine la echipa pe care o va alege.

Totodată, stoperul lui Liverpool a precizat că Manchester United și Real Madrid nu sunt la același nivel, referindu-se la faptul că forma prin care traversează rivala sa din campionatul Angliei nu este cea mai bună. „Diavolii roșii” se află pe cinci în Premier League, cu 26 de puncte după 14 etape.

Van Dijk: „Nu vreau să îi lipsesc de respect”

„Sunt Manchester United și Real Madrid la același nivel? Nu vreau să îi lipsesc de respect, dar nici atât!

Cred cu tărie că are următoarea oprire în el. Simt că se poate întâmpla, chiar dacă este în iarnă sau vara viitoare, timpul va spune când. E un băiat excelent și muncește din greu, e foarte talentat și ține în el chiar mai mult.

Suntem foarte bucuroși că se descurcă bine alături de noi”, a spus Virgil van Dijk, potrivit Mirror.

Van Dijk, încrezător în selecționata lui Louis van Gaal

„Cred că puteam face și mai mult decât am arătat. Mă simt din ce în ce mai bine, dar noi putem fi și mai buni decât atât. Pentru că putem juca fotbal bun, am arătat-o în multe situații astăzi.

Cred că am înscris două goluri fantastice. Am primit unul, de fapt nici nu știu cum a intrat mingea în poartă. Am găsit după o cale să continuăm lupta și iată că asta spune totul despre echipă”, a spus Virgil van Dijk după meci pentru NOS, potrivit telegraaf.nl.

Olanda - SUA 3-1

Depay a deschis scorul în minutul 10, din pasa lui Dumfries, care a mai oferit un assist în minutul 45+1 lui Blind și a înscris în minutul 81, blocând tabela la 3-1 pentru selecționata lui Louis van Gaal. Pentru americani, Wright a fost singurul care l-a învins pe Noppert, în minutul 76.

După această victorie, Olanda s-a calificat în sferturile de finală, unde va da peste câștigătoarea din confruntarea Argentina - Australia, LIVE TEXT pe www.sport.ro sâmbătă seară, de la ora 21:00.