De la meci cu Craiova in Europa League, la legendele din FIFA Ultimate Team! Surpriza uriasa a celor de la EA Sports

Surprize pe banda rulanta de la EA Sports! Ce nume legendare vor aparea in FIFA 20 Ultimate Team

EA Sports continua seria de surprize pentru fanii celui mai cunoscut simulator de fotbal. Dupa ce si-au dezamagit fanii prin pierderea licentei Juventus care a fost achizitionata de rivalul Pro Evolution Soccer, cei de la EA Sports incearca sa repare lucrurile si ies in fata cu o serie de surprize.

Cea mai recenta dintre ele este faptul ca mai multi fotbalisti legendari au fost inclusi in FIFA 20 Ultimate Team.

Printre acestia se numara Kaka, Guardiola si Kenny Daglish.

Cea mai mare surpriza a celor de la EA Sports este fara doar si poate introducerea lui Essien in aceasta categorie. Fostul fotbalist de la Chelsea si Real Madrid este inca jucator activ si chiar a evoluat cu actuala sa echipa, Sabail, in fata Craiovei in primul tur din Europa League.

FIFA 20 va fi disponibil incepand cu 27 septembrie pe Xbox One, Playstation 4 si PC. Demo-ul jocului va fi lansat cu 2 saptamani mai devreme.