Ei sunt nominalizati la titlul de cel mai bun antrenor al anului! FIFA a lansat lista candidatilor! Surprize uriase

FIFA a anuntat lista celor nominalizati pentru titlul de cel mai bun antrenor al anului.

Djamnel Belmadi (selectionerul Algeriei), Didier Deschamps (selectionerul Frantei),Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (selectionerul Peru), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Fernando Santos (selectionerul Portugaliei), Erik Ten Hag (Ajax), Tite (selectionerul Braziliei) sunt cei nominalizati de FIFA la premiul de cel mai bun antrenor al anului.

Djamel Belmadi a condus Algeria spre al doilea titlu al Cupei Africii pe Natiuni. Nationala africana a primit doar doua goluri pe perioada competitiei. De cand a preluat echipa, Belmadi a pierdut doar un singur meci pe banca Algeriei.

Didier Deschamps i-a adus Frantei primul titlu mondial dupa 20 de ani. Francezii s-au impus in Rusia vara trecuta.



Marcel Gallardo a castigat Copa Liberatdores in 2018 cu River Plate si a ajuns in semifinalele Copa Argentina. In campionat, River Plate a terminat pe locul 4.

Ricardo Gareca a ajuns cu Peru in finala Copa America, pierduta in fata Braziliei, dar chiar si in acest caz, locul 2 este cea mai buna clasare pentru peruani din 1975 pana in acest moment.

Pep Guardiola a castigat titlul cu City, Cupa Ligii Angliei si Cupa Angliei si este primul antrenor care reuseste acest lucru in Anglia. A ajuns cu City si in sferturile Champions League.

Jurgen Klopp a castigat Champions League cu Liverpool si a terminat campionatul pe locul 2 cu 97 de puncte, record pentru o echipa care nu castiga titlul in Anglia.

Mauricio Pochettino a ajuns cu Tottenham in finala Champions League, prima finala din istoria clubului, a terminat pe locul 4 in campionat si a ajuns pana in semifinalale Cupei Ligii.

Fernando Santos a castigat Uefa Nations League cu Portugalia, nationala ce este neinvinsa in ultimele 10 meciuri in perioada 16 iulie 2018-19 iulie 2019.

Erik Ten Hag a ajuns cu Ajax in semifinalele Champions League si a castigat campionatul in Olanda si cupei Olandei. Din 2002 nu s-a mai intamplat ca Ajax sa castige si campionatul si cupa, iar din 1997 nu a mai ajuns in semifinalele Champions League.

Tite a castigat Copa America cu Brazilia, nationala ce a marcat 15 goluri in 6 meciuri.