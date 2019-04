Puscas are un nou antrenor la Palermo! Sicilienii l-au adus pe omul care a reusit cea mai importanta performanta din ultimii ani pentru a obtine promovarea

Puscas are un nou antrenor la Palermo.

Delio Rossi este noul antrenor al echipei italiene Palermo, din Serie B, la care joaca internationalul roman George Puscas.

Palermo l-a concediat pe Roberto Stellone si l-a numit in locul sau pe Delio Rossi, care a mai pregatit echipa intre 2009 si 2011. Sub conducerea lui, formatia a incheiat pe locul 5 in Serie A in 2010 si a reusit in 2011 sa se califice in finala Cupei Italiei, pe care a pierdut-o insa in fata lui Inter Milano (1-3). Rossi, 59 de ani, le-a mai antrenat, printre altele, pe Lazio, Fiorentina, Sampdoria si Levski Sofia.



Palermo este pe locul 3 in Serie B, la 3 puncte de Lecce, ocupanta locului 2, ultimul care asigura promovarea directa.

Stellone a fost demis dupa egalul de luni, 1-1 acasa cu Padova, penultima clasata. Puscas, folosit din minutul 75 in acest meci, are 9 goluri in 29 de meciuri disputate in Serie B in acest sezon.