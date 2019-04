ULTIMA ORA | Portarul asteptat de Becali la FCSB a semnat cu alta echipa! Unde va juca Razvan Plesca in sezonul viitor

Trei jucatori importanti si-au prelungit contractele cu Gaz Metan. Portarul dorit de Teja la FCSB ramane la Medias. Toti cei trei au fost titulari in acest sezon.

Site-ul oficial al clubului Gaz Metan Medias anunta astazi ca "trei jucatori si-au prelungit contractele cu Gaz Metan. Este vorba despre portarul Razvan Plesca si fundasii Marius Constantin si Valentin Cretu. In aceste zile, cei trei jucatori de baza ai echipei, au semnat prelungirea intelegerilor cu Gaz Metan. Astfel, Razvan Plesca si Marius Constantin au semnat pentru inca un an, iar Valentin Cretu a semnat pentru inca doi ani cu gruparea de pe Tarnava Mare. Pe aceasta cale le uram sa aiba evolutii cat mai bune in tricoul alb-negru!".



Plesca (36 ani) este portarul titular si vicecapitan al echipei si evolueaza la Medias din 2010, cu o pauza de un sezon petrecuta la Botosani. In ultima jumatate de an, el a fost dorit la FCSB de catre fostul sau antrenor, Mihai Teja. Constantin (34 ani), care este capitanul mediesenilor, si Cretu (30 ani) au fost oameni de baza in acest sezon, jucand 28, respectiv 27 de meciuri in actualul campionat.



Gaz Metan conduce clasamentul play-out-ului Ligii 1, avand cu 1 punct mai mult decat Dinamo, si a inceput oficial procedura de iesire din insolventa, iar in sezonul viitor vrea sa se califice in play-off, acesta fiind si motivul pentru care incearca sa isi pastreze cei mai importanti jucatori din lot.

Dorit de FCSB inca din iarna

Razvan Plesca (36 de ani) a fost dorit la FCSB inca din iarna, dar Mediasul nu a fost de acord sa-l lase sa plece. La acel moment, Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, anunta ca "Plesca va veni de la vara".