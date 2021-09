Momentul care i-a „stricat” sărbătoarea lui Ronaldo! Banner de susținere pe Old Trafford pentru cea care îl acuză de viol

Cristiano Ronaldo (36 ani) a avut parte de un redebut perfect pe Old Trafford, în fața propriilor suporteri. Cu tribunele pline, Ronaldo a fost cel mai așteptat jucător, iar în al doilea minut de prelungiri ale primei reprize, a venit și cel mai așteptat moment, golul.

Superstarul portughez a deschis scorul după o gafă a portarului lui Newcastle, în ovațiile suporterilor din tribune, iar apoi a sărbătorit în stilul caracteristic. Același Ronaldo a făcut „dubla” în minutul 62, după o cursă senzațională.

Imediat după startul meciului de pe Old Trafford, un avion a zburat deasupra stadionului, iar legat de el era un banner pe care scria: „Credeți-o pe Kathryn Mayorga!”

Momentul a fost la inițiativa grupului Level Up, care militează pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe, iar pe contul de Twitter a oferit o explicație pentru banner-ul afișat: „Cerere pentru solidaritate: O cred pe Kathryn Mayorga. O cred pe Kathryn Mayorga când spune că Cristiano Ronaldo a violat-o în 2009. Cred că Ronaldo ar trebui tras la răspundere. Cred în solidaritate, nu în tăcere. Este vremea ca fotbalul să realizeze care este realitatea urâtă a violului”.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.

Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75E pic.twitter.com/jvGVOBYTIP