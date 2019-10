Cosmarul unui fost jucator al lui Liverpool: 3 penalty-uri, 2 autogoluri si 1 eliminare in 3 meciuri consecutive 

Un fost fundas al lui Liverpool are cea mai slaba perioada din cariera.

Uruguayanul Sebastian Coates (28 ani), fost fundas al lui Liverpool intre 2011 si 2015, traieste un adevarat cosmar la Sporting Lisabona, echipa unde evolueaza din 2016. Fundasul central a avut un inceput foarte slab de sezon. In meciul cu PSV din Europa League, sud-americanul si-a marcat un autogol (2-3 / 19 septembrie), in partida de campionat cu FC Famalicao (1-2 / 23 septembrie), el si-a inscris un alt autogol, in timp ce in confruntarea cu Rio Ave din Cupa Ligii aparatorul a provocat 3 penalty-uri si a fost eliminat (1-2 / 26 septembrie).

Coates a revenit in primul “11” al “leilor” pentru partida cu Desportivo Aves (1-0), castigata greu de echipa antrenata de Silas, el dandu-le din nou emotii propriilor fani si fiind aproape de provocarea unui penalty si de o alta eliminare, dupa interventii intarziate asupra adversarilor directi. Joi, Sporting joaca in Europa League cu LASK Linz, iar suporterii asteapta cu infrigurare partida, mai ales ca nici colegul lui Coates din centrul defensivei, francezul Jeremy Mathieu, nu se afla intr-o forma prea buna.