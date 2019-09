"Este unul dintre cei mai buni!" Fotbalistul dat afara pe usa din DOS de la FCSB e un adevarat STAR in Portugalia! Transformare INCREDIBILA pentru jucatorul care i-a parasit pe ros-albastri

Un jucator dat afara de la FCSB are Portugalia la picioare. Fundasul impresioneaza prin prestatiile sale.

Artur Jorge nu a avut multe minute jucate in tricoul de la FCSB, prezenta lui in cadrul echipei fiind mai mult inexistenta. Portughezul de 25 de ani a fost etichetat dupa primul meci jucat in tricoul ros-albastrilor, cand a gresit si a inscris in propria poarta.

Patronul, Gigi Becali, s-a descotorosit imediat de fundasul portughez, care joaca in prezent in tara natala si este unul dintre cei mai apreciati fundasi. Fostul fundas central al Stelei, actual FCSB, Geraldo Alves a vorbit la Digi Sport despre co-nationalul sau si prestatiile incredibile pe care acesta le are.

"Artur Jorge e cel mai bun fundas acum. A fost dat afara de la Steaua, nu prea a jucat. Apoi a mers la Setubal, o echipa care lupta de obicei pentru evitarea retrogradarii, iar acum este unul dintre cei mai buni jucatori din Portugalia. Va ajunge cu siguranta la o echipa mai mare, mai ales ca este tanar", a spus Alves la Digi Sport.

Fundasul a fost la FCSB in sezonul 2017/2018, insa a jucat doar 4 meciuri in tricoul acestora, trei in Cupa Romaniei si unul singur in Liga 1.