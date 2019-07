Cea mai penibila sarbatorire a unor campioni mondiali vine din Portugalia: ce s-a intamplat cand s-au plimbat cu autobuzul descoperit | VIDEO

Au iesit cu autobuzul descoperit prin oras, dar nu ii astepta nimeni.

Echipa nationala masculina de hochei pe role a Portugaliei a castigat WRG 2019 (rink hockey), dupa ce a invins in finala pe Argentina, scor 2-1, dupa prelungiri. Competitia s-a tinut la Barcelona, in sala Palau Blaugrana. Argentinienii au avut numeroase ocazii de gol, parate insa de providentialul portar Angelo Girao. Lusitanii au castigat dramatic trofeul, la 17 ani dupa ultima victorie in aceasta competitie si la 2 ani dupa ce au fost invinsi de Spania intr-o alta finala.

Daca sala de 7.500 de locuri din Barcelona a fost aproape plina la ultimul act al competitiei, alta a fost atmosfera la intoarcerea in Portugalia. Echipa a avut organizat un tur de onoare cu un autocar descoperit pentru a prezenta trofeul fanilor din Lisabona. Numai ca niciun fan nu a venit sa ii intampine si sa ii aclame pe jucatorii din nationala de hochei pe role, iar autocarul s-a plimbat incet printre masinile din trafic, care nici nu a fost oprit pentru a i se face loc. Insa, acest lucru nu a parut sa ii deranjeze pe sportivi, care au dansat si au savurat calatoria cu autocarul descoperit.

A seleção de Hóquei em Patins exibe a taça de Campeão Mundial por Lisboa. pic.twitter.com/vok4LG4snT — A Bola (@abolapt) July 15, 2019