"CONTELE" Vlad Chiriches, in topul celor mai valorosi 50 de fotbalisti din primele 5 campionate ale Europei. Cum e posibil

Fundasul roman de 30 de ani e unul dintre remarcatii specialistilor de la CIES Football Observatory.

Golul spectaculos marcat pentru Sassuolo in ultima etapa din Serie A, dar si evolutiile solide ale lui Chiriches din ultima perioada l-au plasat pe "Contele" Vlad intr-o postura onoranta.

Astfel, intr-o analiza unica a principalelor 5 campionate europene (celebrul "Big 5"), bazata pe mai multi parametri obiectivi si luand in considerare un numar reprezentativ de meciuri, CIES Football Observatory alcatuieste clasamente ale celor mai valorosi fotbalisti, pe sectiuni separate (ultima luna, ultimele 3 luni si ultimele 6 luni).

In ceea ce priveste romanii din aceste ligi puternice, cu greu putem gasi cateva nume care sa conteze cu adevarat. De exemplu, in ultima jumatate de an, doar veteranul Stefan Radu de la Lazio isi face loc in top, undeva spre locul 500. In schimb, in ierarhia pe ultima luna, surprinde oarecum pozitia lui Vlad Chiriches, pe locul 42, la egalitate cu alti 3 fotbalisti, Thauvin (Marseille), Kilman (Wolverhampton) si Parejo (Villarreal), intr-un clasament condus de doi jucatori din Bundesliga, varful Lewandowski (Bayern) si fundasul Upamecano (Leipzig). Urmatorul roman dupa Chiriches e Razvan Marin, clasat dupa locul 300.