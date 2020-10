Opriti-va si admirati BIJUTERIA de gol a lui Chiriches! Mai tare decat BOMBA pe care a dat-o cu Ajax in tricoul Stelei! Toata Italia vorbeste de sutul extraterestru al romanului

Vlad Chiriches (30 ani) a inscris unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera in meciul cu Torino. Echipa sa a revenit de la 3-1 si a reusit sa obtina remiza.

Fundasul a inscris golul de 3-2 cu un sut superb de la distanta, care s-a dus direct in vinclu. Meciul s-a jucat in conditii de vizibilitate redusa.

Chiriches just scored the best goal of his career but no one can see it ???? pic.twitter.com/1oPDoYKHsw