Supergolul lui Chiriches a facut inconjurul lumii! "Acest sut este de neegalat!" Ce au scris jurnalistii din Italia 

Vlad Chiriches a reusit unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera in meciul dintre Sassuolo si Torino.

Executia sa extrem de frumoasa a facut inconjurul lumii si toata presa a vorbit despre ea. Italienii l-au laudat, fara sa mai aminteasca despre faptul ca fundasul a gresit la primele doua goluri ale torinezilor, semn ca acest supergol i-a sters din pacate.

"Vlad Chiriches a reusit un eurogol!" au notat cei de la Gazzetta dello Sport, in timp ce jurnalistii de la Corriere dello Sport au oferit mai multe detalii: "Chiriches si Caputo au facut show in acest meci. Primul l-a invins pe portarul advers cu un sut de la 30 de metri."

Reusita romanului a ajuns si in alte publicatii din afara Italiei. Cei de la Sky Sports au amintit de golul inscris de el in tricoul Stelei, in fata celor de la Ajax: "Chiriches tocmai a reusit o capodopera. A izbutit o executie similara si in perioada in care juca la Steaua, impotriva lui Ajax, dar acest sut este de neegalat. Nu i-a dat nicio speranta lui Sirigu!"