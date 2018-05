"Sper sa fie nebunie pe stadion duminica pentru Torres!" Mesajul lui Diego Simeone dupa ce a stabilit un RECORD FABULOS! Ce a spus despre plecarea lui Griezmann

Atletico Madrid a castigat cu 3-0 finala Europa League in fata celor de la Olympique Marseille.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Diego Simeone a sarbatorit mai intai in tribune al 6-lea trofeu major cu Atletico Madrid si apoi pe teren cu jucatorii

"Cel mai bun mod de a castiga este sa insisti incontinuu! Antoine Griezmann a confirmat ce fel de jucator este, sper sa ramana la noi. O va face? Asta trebuie sa-l intrebati pe el! Acesti baieti scriu istoria lui Atletico Madrid! Sper ca duminica pe stadion sa fie o nebunie pentru ca fanii sa-si ia ramas bun de la Fernando Torres" a spus Diego Simeone dupa succes!

Suspendat pentru finala, Simeone a coborat imediat dupa fluierul final pe gazon pentru a sarbatori victoria! A fost meciul cu numarul 377 al lui Simeone pe banca lui Atletico, 233 dintre acestea fiind castigate. Mai mult, victoria in fata lui Marseille a fost partida cu 200 in care Atletico nu primeste gol cu Simeone pe banca!

3⃣7⃣7⃣ games

2⃣3⃣3⃣ wins

2⃣0⃣0⃣ clean sheets

6⃣ major trophies

Diego Simeone's record as Atletico Madrid manager is just absurd ???? pic.twitter.com/VfAuwwXTiR