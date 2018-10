WOW! Pasa anului vine din Elvetia! A eliminat din joc 9 adversari cu o miscare GENIALA! VIDEO

FC Sion a remizat in campionatul Elvetiei cu Xamax, scor 1-1, dar un jucator de 19 ani se mandreste cu o reusita extraordinara.

Probabil nu va primi niciun premiu pentru ea, aceasta fiind "doar" o pasa decisiva pentru colegul sau Ermir Lenjani, care a marcat.

Pasa lui Bastien a scos din joc nu mai putin de 9 adversari si l-a lansat perfect pe atacant in fata portii, iar acesta a trimis mingea in poarta pe sub portar.

La 19 ani, Toma are 25 de meciuri la echipa de seniori a lui Sion si se afla deja la a patra pasa decisiva in acest sezon!

Pass of the season from Bastien Toma? This is easily one of the best through balls I've ever seen. pic.twitter.com/ObVfrYqba5