"Ce se afla in Zona 51?" Replica GENIALA a lui Zlatan cand a auzit intrebarea! Toata lumea a inceput sa rada

Zlatan Ibrahimovic se simte foarte bine in MLS.

Chiar daca va implini in toamna 38 de ani, Zlatan Ibrahimovic ramane cel mai important star din Major League Soccer. Are 13 goluri in 16 partide in acest sezon si nu da semne ca s-ar opri. Jurnalistii americani s-au obisnuit cu replicile savuroase ale suedezului si ii pun intrebari tot mai trasnite!

In timpul unui interviu, Zlatan a fost intrebat de un jurnalist "Ce se afla in Zona 51?". Umorul lui Ibrahimovic a iesit imediat la suprafata: "Cu siguranta, nu se afla un alt Zlatan. Zlatan e aici" spre amuzamentul celor prezenti.

Jurnalistul a continuat si l-a intrebat daca ii va fi permis sa mearga la celebra baza a Armatei Americane: "Eu am propria mea Zona 51" a spus razand Zlatan.