A marcat ca Zlatan si viseaza sa joace in UEFA Champions League langa Mbappe! Ce sanse are Postolachi sa joace la PSG si pentru nationala Romaniei

Postolachi a marcat in prima partida amicala a verii a celor de la Paris Saint-Germain.

Atacantul de 19 de ani al celor de la PSG, Virgiliu Postolachi, impresioneaza din nou in presezon pentru campioana Frantei. Profitand de absentele unor jucatori cu nume precum Neymar (accidentat) sau Cavani (in vacanta dupa Copa America), Postolachi a intrat pe teren in partida amicala contra celor de la Dinamo Dresda in repriza secunda si a marcat un gol comparat de fani si de cei de la beIN sau Planet Futbol cu cele reusite de Zlatan!

Postolachi va evolua si in urmatoarea partida amicala a celor de la PSG contra celor de la FC Nurnberg, pentru ca apoi sa inceapa cantonamentul din Asia, acolo unde PSG joaca impotriva Interului si a celor de la Sydney FC. Postolachi are noi sanse sa se impuna in aceste partide, insa pare improbabil ca in sezonul urmator sa ramana la PSG.

Chiar daca PSG il va vinde pe Neymar pana la urma, eliberand un loc in atac, Postolachi are sanse bune sa fie imprumutat in sezonul urmator la o alta echipa din Franta. Auxerre este una dintre echipele interesate.

Poate evolua pentru Romania

Pana la finalul anului, selectionerul Romaniei U21, Mirel Radoi, va afla cu siguranta daca il poate folosi pe Postolachi la echipa de tineret. El este eligibil pentru nationalele Romaniei si Moldovei.



"Noi vrem sa-l folosim, iar el isi doreste sa joace pentru noi. Nu cred ca exista posibilitatea ca el sa se razgandeasca in ultimul moment, pentru ca a spus ca isi doreste sa joace pentru Romania. Totul depinde de FIFA" a spus Adrian Stangaciu, citat de Prosport.